Оренбург, , 11:41 — REGNUM Поправки в Семейный кодекс, предусматривающие обязанность родителя, находящегося в разводе и живущего отдельно от семьи, обеспечивать своих детей жильём, могут привести к долгим судебным разбирательствам. Такое предположение выразила оренбургский правозащитник Альбина Мударисова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

«Обязанность родителя, живущего отдельно от ребенка при разводе, оплачивать расходы, связанные с обеспечением жилья несовершеннолетнего, возможна только по решению суда и только в том случае, когда у оставшегося с ребенком родителя отсутствует пригодное для постоянного проживания жилое помещение. То есть Вам еще нужно доказать тот факт, что у Вас нет пригодного жилья. Это во-первых. А во-вторых, если у Вас нет пригодного жилья, не решит ли суд, что вашим детям лучше будет с родителем, у которого есть жилье или который сможет обеспечить жильем? И в-третьих, большой вопрос, как будет исполняться решение суда, если к примеру, бывший супруг уже обязан выплачивать алименты, но этого не делает (по разным причинам)? Насколько это облегчит ситуацию родителя, оставшегося с детьми, или он просто погрязнет в судебных разбирательствах?», — сказала юрист.

Напомним, в часть 1 статьи 86 Семейного кодекса России внесены поправки. Перечень обстоятельств, из-за которых можно потребовать от родителя через суд расходы, пополнился новым — отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения.