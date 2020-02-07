Эрбиль, Ирак, , 11:39 — REGNUM Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани решительно осудил убийства демонстрантов в провинции Наджаф, расположенной на юге страны, об этом 7 февраля сообщает Kurdistan24.

«Мы сильно обеспокоены ростом насилия и смертельными инцидентами, произошедшими в последние дни в Наджафе. Мы решительно осуждаем насилие в отношении демонстрантов», — говорится в заявлении Барзани, цитируемом изданием.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с октября 2019 года. Протестующие недовольны высоким уровнем коррупции в стране, а также безработицей.

Манифестации нередко заканчиваются кровопролитием. Так, 6 февраля в Наджафе были убиты 11 демонстрантов.

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