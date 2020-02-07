Таллин, , 11:36 — REGNUM Эстонский президент Керсти Кальюлайд не должна принимать приглашение на 9 мая в Москву, если таковое ей поступит. Об этом заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк 7 февраля изданию Sakala.

Он подчеркнул, что не советует Кальюлайд принимать приглашение, особенно в контексте текущей ситуации. Луйк пояснил, что недавно российский МИД выступил с заявлениями, относящимися к «преемственности истории Эстонии, о пакте Молотова-Риббентропа, о Польше и Чехии».

На фоне этого участие главы Эстонии в торжествах в Москве 9 мая может просигнализировать, что Таллин «косвенным образом поддерживает российскую риторику», добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин пригласил ряд зарубежных лидеров принять участие в праздновании 9 мая в Москве в 2020 году. В их числе президент США Дональд Трамп и главы государств — участников ОДКБ.

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