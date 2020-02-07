Кишинёв, , 11:30 — REGNUM Власти Молдавии не направляли ни одного запроса об экстрадиции экс-лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка, в том числе в США, где он, вероятно, находится. Как передает ИА REGNUM, об этом заявил депутат парламента Молдавии от партии «Действие и солидарность» Михаил Попшой.

Парламентарий полагает, что это позволяет Плахотнюку по-прежнему беспрепятственно находиться в США, и он будет вынужден покинуть Соединенный Штаты только когда ему откажут в предоставлении политического убежища, на которое он подал заявку.

О том, что Плахотнюк находится в США, рассказал и ближайший соратник олигарха, экс-спикера парламента Андриан Канду. Он сказал, что объявленные госсекретарем США Майком Помпео санкции в отношении Плахотнюка и его семьи в действительности пока его не затронули.

Эксперт и бывший кандидат на пост генпрокурора Молдавии Штефан Глигор заявил, что власти Молдавии затягивают рассмотрение в суде дела в отношении Плахотнюка, без чего невозможно запросить экстрадицию. Также, по словам эксперта, формальным поводом является то, что власти якобы не могут локализовать место пребывания Плахотнюка, а значит, и некому подавать запрос об экстрадиции.

13 января США объявили о введении санкций в отношении беглого молдавского олигарха Плахотнюка и его семьи. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Плахотнюк своими действиями подорвал независимость демократических институтов Молдавии. Плахотнюка и его семью лишили права на получение визы США.

Плахотнюк бежал из Молдавии 14 июня 2019 года, когда возглавляемая им Демпартия была отстранена от власти. Примечательно, что, покинув Молдавию, Плахотнюк направился в США и жил в Майами, где, вероятно, находится до сих пор.

В России Плахотнюка обвиняют в покушении на убийство, незаконном выводе денег и создании международного наркокартеля. Он объявлен в международный розыск. Разыскивают Плахотнюка и в Молдавии. Там его обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег.

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