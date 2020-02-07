Пекин, , 11:24 — REGNUM Российские граждане остаются в китайской провинции Хубэй, откуда начал распространяться новый коронавирус. Власти РФ могут предпринять дополнительные меры по их эвакуации, сообщил 7 февраля журналистам посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Он отметил, что в этой провинции остаются десятки и даже сотни граждан тех стран, власти которых уже осуществили эвакуацию. Не исключено, что будут приняты дополнительные меры, вероятно, и с российской стороны.

Пока нельзя сказать, как будет развиваться ситуация, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российских граждан эвакуировали из провинции КНР Хубэй на самолётах ВКС России. Их поместили в санаторий под Тюменью на 14 дней, чтобы исключить возможное распространение заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

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