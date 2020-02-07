Додома, , 11:17 — REGNUM Правительство Танзании отказалось от предложений по реформированию Национальной избирательной комиссии в преддверии президентских выборов, которые должны пройти в октябре 2020 года. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, с идеей реформировать избирательную комиссию выступили представители оппозиционных партий восточноафриканской страны.

В главной оппозиционной партии Танзании «Партия за демократию и прогресс» (CHADEMA) заявили, что действующая избирательная комиссия не является независимой и представляет интересы правящей «Революционной партии Танзании» (ССМ), возглавляемой президентом Джоном Магуфули.

По словам репортеров, предложения о реформировании избирательной комиссии Танзании также поступали со стороны представителей посольства США в стране, которые призвали к проведению независимых и справедливых выборов. По словам репортеров, президент Магуфули намерен баллотироваться на второй срок на выборах в 2020 году.

Однако премьер-министр Танзании Кассим Маджалива отверг данные предложения, подчеркнув, что действующая избирательная комиссия была избрана в соответствии с Конституцией страны.

«Избирательная комиссия независимая, и в исполнение ее полномочий не может вмешаться ни одна сторона, ни президент, ни какая-либо политическая партия», — заявил Маджалива.

В ответ на это лидер оппозиции и председатель партии CHADEMA Фриман Мбове заявил, что комиссия не является независимой, поскольку президент обладает правом назначать и снимать с должностей ее членов.

Напомним, что из-за предполагаемых нарушений в проведении выборов в местные администрации в 2019 году все оппозиционные партии были вынуждены снять свои кандидатуры и полностью отказаться от участия в избирательном процессе.

По конституции Танзании результаты выборов не могут быть оспорены в судебном порядке.