Екатеринбург, , 11:17 — REGNUM Умершему директору Свердловского академического театра музыкальной комедии Михаилу Сафронову нашли замену в Общественной палате региона. Об этом сообщает ЕАН.

По информации агентства, фаворитом на замещение является бывший депутат свердловского заксобрания Галина Артемьева. Всего выдвинуто шесть кандидатов.

Кандидатуры рассмотрят на заседании комитета заксобрания по региональной политике и предложат на утверждение всем депутатам. Ближайшее заседание представительного органа пройдёт 25 февраля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Сафронов скоропостижно скончался 12 декабря 2019 года. Деятель культуры похоронен на Широкореченском кладбище.

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