Багдад, , 11:04 — REGNUM Посол Великобритании в Ираке Стивен Хики выразил соболезнование властям Ирака в связи с гибелью протестующих в провинции Наджаф, расположенной на юге страны. Об этом 7 февраля он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Одним из важнейших приоритетов для нынешнего правительства должно стать пресечение продолжающегося насилия, а также защита мирных демонстрантов», — подчеркнул дипломат.

Посол также отметил, что все виновные в преступлениях, в том числе и вооруженные бандформирования, должны быть привлечены к ответственности.

Как передавало ИА REGNUM, 6 февраля в провинции Наджаф в результате столкновений между демонстрантами и сторонниками шиитского лидера Муктады ас-Садра погибли по меньшей мере 11 человек.

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