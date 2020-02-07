Подгорица, , 10:57 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович, премьер-министр Душко Маркович и представители политических партий встретятся 7 февраля с комиссаром Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Вархели, сообщает пресс-служба президента Черногории.

В сообщении говорится, что комиссар обсудит с собеседниками темы, касающиеся пути Черногории в ЕС и текущих политических событий в этой стране.

Сегодня же комиссар отправится в Сербию и там проведет аналогичное совещание с президентом Александром Вучичем и сербскими политиками.

Ранее Вархели заявлял, что он с нетерпением ожидает своих первых визитов в Сербию и Черногорию, где он обсудит «планы относительно вероятной перспективы членства в ЕС на Западных Балканах».