Красноярск, , 10:58 — REGNUM Прокурор Красноярского края Михаил Савчин ушёл в отставку, сообщает 7 февраля региональный портал «Проспект Мира» со ссылкой на собственные источники.

Корреспондент ИА REGNUM связался с краевой прокуратурой, но в ведомстве ответили, что в настоящий момент они «не комментируют эту информацию».

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте Законодательного Собрания Красноярского края, накануне, 6 февраля, прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры Красноярского края, посвящённое итогам работы прокуратуры региона за 2019 год, на котором Михаил Савчин выступил с докладом. На мероприятии присутствовали председатель Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, заместитель губернатора края Павел Солодков, начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий, начальник УФСБ России по краю Андрей Виговский, начальник ГУ МЧС по краю Игорь Лисин, прокуроры городов и районов края.

Напомним, Михаил Савчин был назначен на должность прокурора Красноярского края в октябре 2012 года. Ранее он четыре года руководил прокуратурой Чечни.