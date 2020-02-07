Багдад, , 10:55 — REGNUM Специальный посланник ООН в Ираке Жанин Хеннис-Пласшерт осудила убийства демонстрантов в провинции Наджаф, заявление было опубликовано в социальной сети Twitter дипломата.

«Жанин Хеннис-Пласшерт решительно осуждает насилие и большое количество жертв в Наджафе, произошедшее вчера вечером. Зашита демонстрантов должна гарантироваться», — отмечается в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с октября 2019 года, с того времени в результате столкновений на улицах страны погибли свыше 500 человек, тысячи людей пострадали.

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