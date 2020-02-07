Москва, , 10:47 — REGNUM Законопроект о праве женщин с детьми тратить средства маткапитала, ранее направленный на пенсионное обеспечение по другим направлениям, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Женщинам дается право перенаправить средства (части средств) маткапитала, ранее направленные на формирование накопительной пенсии, по иным предусмотренным указанным федеральным законом направлениям после дня назначения накопительной пенсии.

Следует отметить, что в действующем законодательстве предусмотрена возможность отказа граждан от иных видов уже назначенных им пенсий.

Авторы обратили внимание на то, что порой уже после назначения накопительной пенсии возникает необходимость перенаправить средства (часть средств) материнского капитала на иные предусмотренные законом цели, например, на улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком (детьми), на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.