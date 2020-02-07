Улан-Удэ, , 10:46 — REGNUM Требование об отказе от своего гражданства для получения российского паспорта представляет для желающих большой риск. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM главный редактор «МК в Бурятии» Станислав Белобородов.

К тому же, по его словам, ограничение лицемерное.

«Даже в органах государственной власти очень многие высокопоставленные особы имели виды на иностранное гражданство (смотрите послание президента Владимира Путина), и при каждом удобном случае получал двойное», — отметил он.

По мнению Станислава Белобородова, инициатива правительства является правильной. Напомним, ранее стало известно о разработке поправок в закон «О гражданстве РФ», согласно которым будут отменены условия, при котором российское гражданство предоставлялось иностранцам только при их отказе от гражданства другой страны.

«В просвещённой Европе, в США при одновременном расцвете демократии процветают такие вещи, которые зачастую гонят людей в поисках нового счастья и новых реалий жизни. И его вполне могут найти в России», — добавил главред.

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