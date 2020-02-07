Киев, , 10:46 — REGNUM Иностранцы, которые захотят купить землю на Украине, купят и украинский паспорт, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 6 февраля в эфире телеканала 112.ua.

Эксперт уверен, что украинские политики продвигают идею проведения референдума о продаже земли, а также запрета на покупку земли иностранцами, делают это ради отвлечения внимания.

«По нашей экспертной оценке, на Украине 4,5 млн украинцев, которые уже имеют паспорта других стран», — рассказал Бортник.

Он отметил, что главной задачей политиков является отвлечение внимания общества от самой модели украинского рынка земли.

«Запускается не рынок, запускается торжище!», — подчеркнул эксперт.

Бортник рассказал, что у жителей украинских сёл землю будут скупать за бесценок, вытесняя людей в города, где они будут организовывать новые фавелы.

«Все выступают за рынок земли, есть противники латиноамериканского сценария, который ударит по людям и по государству», — подытожил он.

Напомним, Верховная рада Украины рассматривает во втором чтении законопроект об открытии рынка земли. В течение рабочего дня парламента, 6 февраля, было рассмотрено 184 поправки к законопроекту из более 4 тыс.

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