Екатеринбург, , 10:44 — REGNUM Поправки в Семейный кодекс, предусматривающие обязанность родителя, находящегося в разводе и живущего отдельно от семьи, обеспечивать своих детей жильём, являются лишними. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политик, многодетный отец и юрист Евгений Артюх.

Он отмечает, что в соответствии с Семейным кодексом родители уже имеют равные права и несут по отношению к детям одинаковые обязанности. В такой формулировке норма подразумевает, что родители в одинаковой степени должны заботиться о детях, независимо ни от каких обстоятельств.

«Например, раздельное проживание одного из родителей от ребёнка не освобождает его от обязанностей по содержанию ребёнка и не лишает автоматически родительских прав. Общеизвестным является то, что родители, проживающие отдельно от несовершеннолетних детей, несут алиментные обязательства. При этом о форме выплаты и размерах алиментов родители, по общему правилу, договариваются, а если не могут договориться, то вопрос решает суд», — отметил эксперт.

«Исходя из вышесказанного, можно сказать, что и сегодня Семейный кодекс позволяет требовать равного участия обоих родителей в содержании ребенка, и в том числе в обеспечении его жильём. Другое дело, что судебная практика сегодня сложилась такая, что, по сути, бесспорным является взыскание алиментов на детей в виде денежных периодических выплат или разовой фиксированной суммы, но при этом вопрос обеспечения жильём учитывается не всегда, что ставит родителей в неравное положение. Возможно, поэтому и внесены дополнения в Семейный кодекс, конкретизировав среди прочих обязанностей родителей обязанность по обеспечению жильём», — говорит Евгений Артюх.

Впрочем, если подходить к этому вопросу въедливо и попытаться конкретизировать родительские обязанности в принципе, то можно составить достаточно обширный список, включающий не только вопрос жилья, но и качественное питание, досуг и образование, обеспечивающие полноценное развитие ребенка и забота о его здоровье и т.д. Всё это имеет значение, и если обратиться к практике работы органов опеки и попечительства, которые занимаются в том числе вопросами лишения родителей родительских прав, то видно, что у родителей перечень обязанностей много шире, нежели обеспечение жильём, отмечает эксперт.

«Из этого следует вывод и вопрос, а стоит ли именно таким образом уточнять в Семейном кодексе обязанности родителей? По моему мнению, принятие дополнений к Семейному кодексу приведёт лишь к дополнительной конкретизации родителей обеспечивать ребенка жильём, что и так следует из равных обязанностей родителей перед ребенком, закреплённых в Семейном кодексе, но никак не отменяет и не умаляет иных обязанностей родителей по отношению к детям. Получается несколько масло масляное, и я порой такие инициативы законотворцев называю законодательным зудом, который приводит либо к излишней зарегулированности, либо «захламленности» законодательства», — сказал Евгений Артюх.

Также он напомнил, что у взрослых совершеннолетних детей также есть обязательства перед престарелыми родителями, включая заботу о них и содержание.

Кроме того, как многодетный отец и муж во втором браке он отмечает, что настоящий мужчина и глава семьи не имеет морального права оставить своих детей на улице, обязан всё сделать для полноценного и нормального их развития независимо от того, как у него сложились и складываются отношения с женой — матерью детей. «И главное, помимо материальных благ, детей нужно любить. Они должны чувствовать родительскую любовь и жить в любви», — заключил Евгений Артюх.

Как сообщало ИА REGNUM, в часть 1 статьи 86 Семейного кодекса России внесены изменения. Согласно поправкам, теперь каждый из родителей может быть привлечён судом к участию в несении дополнительных расходов на детей не только в случаях «тяжёлой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними», но и в случае «отсутствия пригодного для постоянного проживания жилого помещения». При этом здесь же сохранена формулировка про другие обстоятельства, при которых может потребоваться привлечение родителя к участию в расходах на ребёнка.