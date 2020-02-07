Каракас, , 10:33 — REGNUM Власти Венесуэлы выразили соболезнования Турции в связи с авиакатастрофой самолета, врезавшегося в ограждения в аэропорту Стамбула. Об этом 7 февраля сообщил министр иностранных дел страны Хорхе Арреаза на своей странице в Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что к его соболезнованиям присоединяется и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Также дипломат вспомнил другие трагические инциденты в стране — сходе двух лавин в провинции Ван, расположенной на востоке страны, жертвами которых стали десятки человек.

Как передавало ИА REGNUM, в результате схода лавин в провинции Ван погиб 41 человек. Авиакатастрофа в Стамбуле унесла жизни трех человек, десятки получили ранения.

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