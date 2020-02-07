Сеул, , 10:32 — REGNUM 7 февраля председатель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Пак Хан Ги провел встречу с начальником штаба Сухопутных войск США генералом Джемсом Макконвиллом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудили ситуацию на Корейского полуострова и пути развития сотрудничества.

Представители двух стран также договорились укреплять союз и способствовать денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.

Предполагается, что представитель США, прибывший в Сеул 6 февраля, также посетит американские базы и пробудет в республике до 8 февраля.