Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Критика действий грузинских властей со стороны членов Конгресса США — это дружеское беспокойство, а не проявление гнева. Об этом заявил конгрессмен Адам Кинзингер на встрече со спикером парламента Грузии Арчилом Талаквадзе, 7 февраля сообщает новостная платформа agenda.ge.

По данным журналистов, встреча американских и грузинских законодателей прошла в Вашингтоне, куда прибыла делегация из Тбилиси. Талаквадзе пообещал конгрессменам, что предстоящие выборы в парламент будут демократическими и прозрачными.

«Ясно одно, что оппозиция пытается провести свою избирательную кампанию в Вашингтоне, в то время как в Грузии ей не хватает общественной поддержки», — сказал председатель грузинского парламента.

В свою очередь, Кинзингер заверил гостей в своих дружеских намерениях.

«Наша встревоженность должна быть воспринята не как разочарование или гнев, а как отношение между друзьями», — сказал конгрессмен.

Как передавало ИА REGNUM, после ряда писем в Тбилиси от членов Конгресса США с резкой критикой действий грузинских властей, в Вашингтон из Грузии были отправлены две делегации. Они намерены убедить тех, кто критикует руководство Грузии, что у них неверные сведения.

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