Киев, , 10:26 — REGNUM Министр обороны Украины Андрей Загороднюк встретился с заместителем министра обороны Объединённых Арарбских Эмиратов Мохаммедом Бин Абдуллой Аль-Аишем, сообщил 7 февраля украинский ресурс АрмияInform.

По данным журналистов, стороны обсудили вопросы безопасности на Украине и в мире, а также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

Соглашение позволит расширить сотрудничество в таких направлениях как оборонная промышленность, информационные технологии военное образование и медицина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины одобрило программу сотрудничества с НАТО на 2020 год. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, программа максимально приближена к Плану действий относительно членства в НАТО.

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