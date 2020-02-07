Москва, , 10:18 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») хочет пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг для разрешения ситуации с водной блокадой Крыма. Об этом депутат заявила 7 февраля, сообщает ИА REGNUM.

«Что же касается ситуации с Северо-Крымским каналом и озером Сиваш, то… это какое-то средневековье, ей-Богу! Ещё бы воду отравили, чтобы погубить неугодных крымчан! Придётся нам тоже взять вилы и факелы и вместе с жителями Херсона гнать меджлисовских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и бандеровских хамов подальше — к польской границе (там их встретят)».

Но для начала, по её словам, можно пригласить Грету Тунберг — пусть известная экоактивистка поможет крымчанам.

«Встанем с ней с плакатами, развернёмся в сторону Украины, чтобы там с помощью биноклей смогли прочесть наш лозунг: «Вы украли нашу воду!». Ну и заодно лозунг жителей Херсона: «Вы украли наше озеро!», — отметила Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным Госкомводхоза Крыма, запасов воды, обеспечивающих Симферополь, осталось на три с лишним месяца. Власти города объявили о переходе на сокращённый график подачи воды, однако позже это решение отменили на республиканском уровне. На Украине отреагировали на ситуацию, заявив, что не будут восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу.

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