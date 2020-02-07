7 февраля 2020 | Время чтения 26 мин

Арташес Гегамян, , 10:31 — REGNUM Итак, 25 января 2020 года в городе Капан Сюникской области состоялась очередная пресс-конференция премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, в ходе которой «народный премьер» в третий раз после государственного переворота апреля-мая 2018 года представил «100 фактов о «Новой Армении» (далее 100 фактов), «беспрецедентных» результатов героических будней правительства «Новой Армении». Уважаемые читатели вполне резонно могут задаться вопросом: а с чего это лишь спустя две недели я возвращаюсь к этой теме? И читатель будет прав. Не скрою, что, просидев у телеэкрана 5 часов 20 минут, то есть с первой минуты от начала и до конца сего действа, во мне разыгрались самые противоречивые чувства. С одной стороны, чувство глубокого разочарования, что во главе исполнительной власти РА оказался абсолютно неадекватный занимаемой должности деятель, который напрочь не понимает, каким государством он руководит, где оно расположено, кто наши соседи, каково международное положение, сложившееся в нашем регионе и, наконец, абсолютно не в курсе того, какие показатели характеризуют социально-экономическое состояние стран в современном мире. С другой стороны, меня не покидало чувство надежды на грядущие в ближайшей перспективе перемены в нужном направлении. Для осмысления всего этого понадобилось время. Пусть читатель не ищет противоречий в моих, на первый взгляд, взаимоисключающих ожиданиях от увиденного и услышанного и вот почему. К примеру, зачитывая 100 фактов, Никол Воваевич с гордостью заявил о высоких темпах роста показателей внешней торговли РА, при этом увлекся до того, что озвучил в цифрах объемы экспортированных овощей, как-то: баклажанов, зеленого перца, помидоров и т.п. Признаюсь, что в милосердии Никола Воваевича сомневаться не приходится. Ведь подумайте, уважаемый читатель, как беспощадно он поступил бы с нами, если стал бы успехи в экспорте, к примеру, баклажанов озвучивать в их поштучном выражении. Нет, он не сделал этого, так как звуковые эффекты и бахвальство чужды ему.

Флаг Армении

А если всерьез, то «народный премьер», рассказывая якобы об успехах во внешней торговле, и вовсе не понимает, насколько тревожно обстоят дела именно в этой сфере. Так, согласно публикации Статистического комитета РА от 31 января 2020 года «Основные предварительные макроэкономические показатели, полученные по текущим оперативным сводкам, характеризующие социально-экономическое положение РА в декабре 2019 года (по состоянию на 31 января 2020 года)», в январе-декабре 2019 года темп роста экспорта из РА (в долларовом выражении) в сравнении с тем же периодом 2018 года составил 109,4%, а темп роста импорта за тот же период составил 110,8%. При этом дефицит торгового баланса в минувшем году составил $2 млрд 873,5 млн, в то время, как дефицит торгового баланса в 2018 году составил $2 млрд 551,3 млн. То есть имел место рост дефицита торгового баланса РА на $322,2 млн.

Для сравнения заметим, что по итогам 2017 года, то есть до государственного переворота апреля-мая 2018 года, дефицит торгового баланса был равен $1 млрд 859,4 млн. «Народному премьеру» вовсе неведома одна существенная деталь, а именно: как пагубно подобный дефицит торгового баланса сказывается на платежном балансе РА, тем более в условиях сокращения и без того малого объема прямых иностранных инвестиций (далее ПИИ). Напомним читателям, что в январе-декабре 2017 года ПИИ в экономику РА составили $249,8 млн, в 2018 году — соответственно $254,3 млн («Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-феврале 2019 г.», стр. 89), то соответствующий показатель за январь-сентябрь 2019 года составил $67,79 млн. Для справки отметим, что за тот же период 2018 года ПИИ составили соответственно $127,28 млн («Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-октябре 2019 г.», стр. 115). К сожалению, следует признать, что в IV квартале 2019 года в РА не наблюдалось существенного притока ПИИ, обстоятельство, которое в марте текущего года, несомненно, будет подтверждено официальной статистикой. Более того, в минувшем году в сфере финансов РА наблюдалась крайне тревожная тенденция — отток финансового капитала из РА, говоря проще, бегство капитала из Армении. Так, если в январе-октябре 2018 года чистый приток денежных переводов в РА через банковскую систему составил $504 млн 706 тыс., причем из Российской Федерации чистый приток был на сумму 480 млн.988 тыс., из США $ 23 млн 48 тыс., то за тот же период 2019 года чистый приток денежных средств составил $403 млн 501 тыс., при этом из России — $ 543 млн 31 тыс. и это в том случае, когда баланс денежных переводов из США в Армению и обратно был отрицательным. Так, приток денежных средств из США в РА составил $227 млн 890 тыс., а отток — соответственно $ 251 млн 503 тыс. (Вестник ЦБ РА, октябрь 2019 г., стр. 78).

Не хотелось бы напрямую увязывать эту тревожную статистику с безудержным рвением соросовских прихлебателей и разного рода стипендиатов демократических институтов, финансируемых американскими налогоплательщиками, в совершении государственного переворота в Армении в апреле-мае 2018 года. Однако подобная статистика, согласитесь уважаемый читатель, выглядит удручающе. Можно было бы продолжить раскрытие дилетантских, поверхностных суждений «народного премьера», более того, показать их оторванность от насущных социальных проблем, стоящих перед гражданами нашей страны, однако, ограничимся приведенными примерами. Читатель в недоумении вправе также спросить: а что же по итогам пресс-конференции вселило в меня обозначенное выше чувство надежды на грядущие положительные перемены в стране.

Постараюсь вкратце объяснить. Тот факт, что сознательные граждане Армении изначально скептически относились к ангажированным из-за океана вершителям государственного переворота апреля-мая 2018 года ̶ данность, которая отнюдь не является новостью. Достаточно напомнить читателям, что более 51% избирателей Армении не приняли участие в досрочных выборах в Национальное Собрание РА VII созыва. Это тоже официально зарегистрированный факт. Вместе с тем является фактом и то обстоятельство, что за исключением многочисленных соросовских прихлебателей, активистов ЛГБТ-сообщества и тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», в числе избирателей Никола Воваевича было немало граждан Армении, жаждущих увидеть перемены в своей жизни. Граждан, которые поддались на популистские обещания, тщательно продуманные поднаторевшими специалистами цветных революций, озвученные Николом Воваевичем, себя любимым в ходе предвыборной кампании. Хотелось бы поверить, что, выслушав перлы «народного премьера», озвученные во время пресс-конференции от 25 января в Капане, многие из почитателей Н. Пашиняна не могли не заметить всю фальшь, лживость и убогость суждений «народного премьера», особенно проявившуюся в его ответах на неудобные вопросы журналистов. Взять к примеру вопрос журналиста газеты «Иравунк» о том, почему Н. Пашинян не ограничивает антинациональную активность соросовцев в РА.

Этот вопрос, мягко выражаясь, вывел из себя и без того подозрительно импульсивного «народного премьера». Видимо вполне объективное наблюдение журналиста о том, что Никол Воваеяич стал пленником соросовских грантоедов, хотя бы по той простой причине, что значительная часть его политической команды подотчетна и подчиняется вовсе не ему и уж тем более воле наших избирателей, а подвластна разного рода расплодившимся соросовским фондам, окончательно вывело из себя стратега галактического масштаба, коим является «народный премьер». Вопрос, что называется, был не в бровь, а в глаз. И пошли из освященных (только не Всевышним) уст гегемона «бархатной революции», то бишь госпереворота, оскорбления личного плана, более того обвинения в государственной измене (ведь «прозорлив» же Никол Воваевич) в адрес журналиста и руководителей патриотического медиа-холдинга «Иравунк», уже не приходится говорить об оскорблениях в адрес прежних властей. Сказать, что все было во вред Николу Воваевичу — выдать желаемое за действительность. Да, да, уважаемый читатель, этот вопрос как нельзя к стати был озвучен, причем журналистом патриотического издания, так как в последнее время просматривается, что соросовские кукловоды стали с некоторым подозрением подходить к «народному премьеру», видимо, за его нерешительность в реализации тех задач, которые изначально были поставлены перед ним заокеанскими организаторами и финансистами государственного переворота, приведшими его к власти. Хотелось бы надеяться, что вменяемые почитатели «народного премьера» обратили внимание и на другую гнусную ложь, озвученную во время пресс-конференции Николом Воваевичем.

Напомним читателям, что на пресс-конференции в Капане он заявил: «Нас упрекают в том, что наследие Сержа Саргсяна по Арцахской проблеме утеряно. Посмотрите, какое наследие оставили в Карабахском вопросе. Недавно в одном из СМИ был опубликован документ (согласитесь, уважаемый читатель, что уж слишком подозрительно доверчив Никол Воваевич к стряпне, написанный «в одном из СМИ» ̶ А. Г.), в котором цитируется, на каком этапе Серж Саргсян оставил переговорный процесс, и официальных опровержений не было (с какой это стати на публикации «в одном из СМИ» должны быть даны официальные опровержения, только Ноколу Воваевичу одному и ведомо — А. Г.)». Далее в статье интернет-издания Lragir.am «Сенсационное разоблачение Никола Пашиняна по Арцахскому урегулированию» написано: «Согласно документу, который зачитал Пашинян, целью переговоров было возвращение 7 районов Азербайджану с условием сохранения коридора, соединяющего Арцах с Арменией. В установленные сторонами сроки должно было состояться волеизъявление всего населения Нагорного Карабаха под эгидой ОБСЕ или ООН по определению окончательного статуса, который будет иметь обязательную юридическую силу. Причем статус предполагает все варианты. В соответствии с документом, переселенцы покидают 5 районов, гражданские власти Азербайджана занимают их после размещения международных миротворцев и вывода вооруженных сил. Миротворцы размещаются по границам бывшей НКАО, за исключением Кельбаджарского и Лачинского районов, Кельбаджар останется под международным мониторингом. Некоторое время до определения окончательного статуса, Нагорный Карабах будет иметь временный статус».

Далее Lragir. am приводит слова Н. Пашиняна: «Вот полученное наследие, согласно публикации, которая не была опровергнута. Нас обвиняют в утере этого наследия. Если начать переговоры с этой точки, то международное сообщество не будет иметь проблем (сей анонимной публикации Никол Воваевичсвоим этим утверждением придает официальный статус — А. Г.). Но пусть все кандидаты в президенты Арцаха скажут̶ приемлем ли для них этот текст? Пусть народ Арцаха скажет, принимает ли он его? Пусть армянский народ скажет, насколько это приемлемо. Если народ Арцаха сочтет это приемлемым, я гарантирую, что этот документ сразу же останется на столе переговоров».

Не буду далее продолжать пересказ этой заведемо провокационной исповеди Никола Воваевича, замечу лишь, что на сайте рупора посольства США в РА, коим является интернет-издание Lragir. am, эта публикация появилась в 14:25 по местному времени, то есть почти синхронно с озвучиванием этих перлов со стороны «народного премьера» в Капане. То есть не приходится сомневаться, что эта была заведомо подготовленная заготовка. Что же касается содержательной стороны вопроса, то их оценка на профессиональном уровне изложена в статье Сергея Шакарянца «Странные: пресс-конференции Никола Пашиняна и некоторые ответы из Степанакерта», опубликованной 29 января 2020 г. ИА REGNUM.

Я специально столь подробно изложил эту очередную ахинею, выданную Николом Воваевичем, политиком галактического масштаба. Судя по всему, ему сейчас приходится не слишком сладко, так как кукловоды ждут от него конкретных результатов, реализации обещанного. Ведь обращаясь к кандидатам в президенты Республики Арцах, народу Арцаха и Армении с вопросом из изначально мертворожденного, только ему одному известного документа по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, он прекрасно знает, каким будет единодушный ответ. Тогда почему же Никол Воваевич обращается к кандидатам в президенты Республики Арцах? Допущу себе крамольную мысль: видать ему и его заокеанским покровителям доподлинно известно, что среди них есть подопечный (е) фонда Сороса и разного рода заокеанских демократических институтов, который (е) так же, как и Никол Воваевич, скованы в своих действиях по отстаиванию независимости Арцаха. Впрочем «народному премьеру» также доподлинно известно, что надо быть беспросветно тупым, чтобы не понять, что днем с огнем в Арцахе невозможно найти хотя бы одного настолько безнадежно тупого человека, который согласился бы с озвученным Николом Воваевичем документом по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта.

Так вот, эту предательскую благоглупость «народный премьер» озвучил с одной целью — показать кураторам из-за бугра, что он хотя всячески старается угодить Западу, но выполнить поставленные перед ним задачи по сдаче Арцаха это даже ему, «народному премьеру» не под силу. Да, под надуманными предлогами он добился ареста второго президента РА Роберта Кочаряна, завел шитое белыми нитками уголовное дело против третьего президента РА Сержа Саргсяна, оклеветал героев Арцахской национально-освободительной войны, преследуя вполне конкретную цель: разобщить армянское общество, разделить его на «черных» и «белых», «революционеров» и «реваншистов», однако, ему не под силу поколебать веру всего армянства, его готовность ценою своей жизни отстоять независимость Республики Арцах, безопасность двух армянских государств. Думается, что известный центр силы мировой политики осознает эту реальность и поэтому увеличивает финансирование разного рода общественных организаций, деятельность которых направлена на разрыхление армянской государственности, создание атмосферы неуверенности и раскола в армянском обществе, а в конечном итоге — на слом единой воли армянского народа в преодолении угроз национальной безопасности.

Чтобы не быть голословным сошлюсь на конкретные факты. Так, в 2018 году из Фонда Сороса 43 организации, зарегистрированные в РА, получили $1 млн 766 тысяч 855, а также 77 млн 968 тысяч 600 армянских драмов. В 2019 году Фонд Сороса профинансировал 35 организаций на общую сумму $ 1 млн 858 тысяч 264. За 2018−2019 годы Фонд Сороса в целом профинансировал 59 организаций на сумму $3 млн 625 тысяч 119 и 77 млн 968 тысяч 600 армянских драмов. Из этой суммы за последние 2 года 22 организации получили $2 млн 564 тысяч 203 и 77 млн 968 тысяч 600 армянских драмов двумя и более перечислениями. Надо полагать, что за хорошую работу. В их числе «Клуб журналистов «Аспарез» получил $ 128 210, «Антикоррупционный Центр Трансперенси Интернешнл» — $181 000, НПО за равные права — $220 850, «Объединение осведомленных граждан» ̶ $296 000 и 39 021 600 армянских драмов, организация «Защита прав без границ» $56 790, НПО «Мандат» — $158 090, Ванадзорский офис «Хельсинкская гражданская ассамблея» — $365 212, «Клуб публичной журналистики» ̶ $139 000, «Информационный центр «Фактор» — $323 948.

Так вот, уважаемый читатель, достаточно внимательно изучить цели проектов, под которые идет финансирование этих общественных организаций, а в дальнейшем изучить в каких практических делах это отражается, чтобы стать свидетелями неприкрытой антигосударственной деятельности этих соросовских выкормышей. Сопоставляя разные действия этих откровенно враждебных армянской государственности и армянскому народу организаций, четко вырисовывается их антироссийская и русофобская направленность, преследующая вполне конкретные цели: дискредитировать Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и ОДКБ, добиться вывода из Армении 102-й российской военной базы и Российской авиабазы «Эребуни». Причем все доводы соросовских прихлебателей на сей счет основаны на откровенной лжи и клевете. Словом, на достижение демонизации России за последние два года в РА было потрачено из Фонда Сороса более $ 3 млн. Уже не приходится говорить о круглосуточно вещающем и показывающем на армянском и русском языках радио и интернет-телевидении «Азатутюн», армянской службы Радио Свобода, существующей на щедрое финансирование американских налогоплательщиков.

Особо следует отметить, что эта подрывная структура обнаглела до того, что с молчаливого согласия, если не одобрения николвоваевской камарильи, последовательно демонизирует президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Причем эта работа ведется на системной основе с использованием апробированных в ходе цветных революций на пространстве СНГ и не только технологий разрушения государств. У читателя вполне резонно может возникнуть множество вопросов: а как реагирует государство, «революционные» власти Армении, да и сам Никол Воваевич на это нескрываемое иностранное вмешательство со стороны известного центра силы мировой политики, осуществляемое через зарегистрированные в РА общественные организации? Ведь это ничто не иное, как уголовно наказуемое преступление? Задавшись таким вопросом, читатель, конечно, будет прав. Ответ на этот вопрос достаточно прост — правительство РА демонстративно покровительствует этим подрывным структурам. Чтобы не быть голословным, опять-таки сошлюсь на конкретный факт. Так, 1 марта 2019 года вице-премьер РА Тигран Авинян своим решением N86-A признал вышеупомянутые мною соросовские организации «благотворительными» и освободил их от уплаты налогов. В их числе все те же: Ванадзорский офис «Хельсинкской гражданской ассамблеи», «Клуб журналистов «Аспарез», «Клуб публичной журналистики», «Объединение осведомленных граждан», «Защита прав без границ», «Информационный центр «Фактор».

Такие вот дела, уважаемый читатель. Думается, что после этих фактов даже у ревностных сторонников «народного премьера» имеется в виду вменяемых (если таковые все еще есть), наконец-то, спадет пелена с глаз и им в совершенно ином свете раскроются истинные побудительные мотивы нервнопаралитической реакции Никола Воваевича на вопрос журналиста о его зависимости от Фонда Сороса. При этом заметим, что все эти соросовские организации, работающие под благозвучными вывесками, молчали в тряпочку, когда самым грубым образом попирались права их коллег по журналистскому цеху или же подвергались грубому приводу в отделения полиции руководители «инакомыслящих» (читай государственно мыслящих) общественных организаций, вся «противоправная» деятельность которых сводилась к предметному и весьма доказательному разоблачению антигосударственной, антинациональной деятельности соросовских прихвостней и покровительствующих им власть предержащих Армении наших дней.

Справедливости ради отметим, что наиболее опасным проявлением всей двуличности и лживой сущности Никола Воваевича стал его увилистый ответ на вопрос журналиста о том, продолжает ли Н. Пашинян придерживаться высказанного им четыре года назад мнения о том, что четырехдневная Апрельская (2016 г.) война, развязанная Азербайджаном против Арцахской Республики, была начата, якобы, с ведома и позволения России с целью последующих территориальных уступок со стороны Армении и с условием присоединения Азербайджана к Евразийскому экономическому союзу. Напомним читателям ответ Н. Пашиняна на четко поставленный вопрос: «Все, что я тогда написал в своем Facebook, от начала до конца обсуждал с российскими партнерами (а что тут обсуждать, тут за клевету прощения просить надо ̶ А. Г.). Мы обсуждали ситуацию подробно и вместе получали ответы на все волнующие вопросы. Я стараюсь поддерживать максимально честные партнерские отношения с ними и всеми остальными партнерами». Первое, что приходит на ум, так это суметь разобраться в том, что подразумевает «народный премьер» под словом честность. Второе, о чем вспоминая трудно обойтись без улыбки, если сопоставить эти цветочки проявления честности по николвоваевски с его практическими действиями. Сей политик галактического масштаба может и на самом деле уверовал в то, что его кустарные провинциальные аферы могут возыметь успех в обществе высоких профессионалов, состоявшихся государственных лидеров, которые в знак уважения к армянскому народу и армянской государственности, вынуждены деликатно выслушивать двуликие бредни дорвавшегося до власти политического нувориша, который не лжет разве что тогда, когда напрашивается на селфи с руководителями государств-союзников по ЕАЭС и ОДКБ. И было вполне предсказуемо, что на пресс-конференции 25 января т.г. в Капане Никол Воваевич ушел от прямого ответа на конкретно поставленный корреспондентом вопрос: продолжает ли он придерживаться позиции, что четырехдневная Апрельская (2016 года) война началась с ведома и одобрения России?

Вся деятельность Никола Воваевича на посту премьер-министра ̶ подготовить общественность Армении и Арцаха к капитулянтским решениям по нагорно-карабахскому урегулированию. Причем выполняя наставления заокеанских кукловодов, он настолько примитивен, что думает у экспертного сообщества останется незамеченным связь между разными событиями последних полутора лет. Так, Никол Воваевич по всякому поводу раз за разом повторяет, что нагорно-карабахское урегулирование должно удовлетворить как Армению, Республику Арцах, так и Азербайджан, или же вместе со своей супругой с упорством, достойным лучшего применения, повторяет, что надо армянский и азербайджанский народы готовить к миру. При этом он скромно отмалчивается, когда в информационное поле вбрасывается мысль о том, что на недавних переговорах в Женеве между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, обсуждались вопросы о возвращении азербайджанских беженцев в Шуши и создания зон совместного проживания армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе.

При этом, Никол Воваевич если за чистую монету принял некую публикацию в СМИ о якобы о согласии прежних властей на сдачу Азербайджану 7 районов и на неопределенный статус Нагорного Карабаха лишь потому, что эта ахинея не получила официального опровержения со стороны властей, то сейчас он не спешит опротестовывать «утечку» об обсуждаемых в Женеве вопросов. А в чем резон подобных действий Никола Пашиняна? Ответ прост: Никол Воваевич осознает, что не сможет выполнить все то, ради чего его и привели к власти, а именно: создание условий, при которых по периметру зоны безопасности Республики Арцах будут введены миротворческие силы НАТО (читай США и Турции), для которых особенно важно контролирование 105 километровой границы с Исламской Республикой Иран, в настоящее время контролируемой вооруженными силами Республики Арцах. Без особых усилий можно обосновать, что на достижение этой же цели подчинена политика властей РА по дискредитации героев Арцахской национально-освободительной войны, или же действия Никола Воваевича по срыву переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, когда он вбросил в информационное поле лозунг «Арцах — это Армения и точка», последовательное вдалбливание в сознание граждан обоих армянских государств лживой версии о якобы капитулянтской политике прежних властей РА в вопросах Нагорно-Карабахского урегулирования, изощренная работа по расколу армянского общества пресловутым разделением его граждан на «черных» и «белых».

Не приходится сомневаться, что все это звенья гнусного, циничного заговора по слому коллективной воли мирового армянства, непоколебимо отстоявшего независимость Нагорного Карабаха. А это в своей совокупности создает благоприятные условия для развязывания Азербайджаном новой широкомасштабной военной агрессии против Республики Арцах. И на этот случай наш Никол Воваевич уже определил виноватого, Россию, последовательно вдалбливая в голову, увы, зачастую пустую, своих приверженцев гнусной лжи, согласно которой без согласия России Азербайджан войну против Арцаха не развяжет. В этой связи очевидно, что действия Никола Воваевича и Ильхама Гейдаровича координируются из одного центра силы мировой политики. Иначе, уважаемый читатель, не было бы столь схожести в оценках деятельности прежних властей, озвучиваемых ими. Так, уже 9 июля 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев на радостях заявил: «Я хочу сказать, что и есть наша роль в изгнании с политической арены в Армении криминального режима Сержа Саргсяна. Я не хочу об этом говорить и раздувать нашу роль (не станет же Ильхама Гейдарович закладывать своих турецких, английских и американских покровителей ̶ А. Г.). Могу только сказать, что политика изоляции, которую мы проводили в отношении Армении оправдывает себя».

Или же другое откровение Апшеронского султана: «Неслучайно, что распался криминальный режим, который более 20 лет руководил Арменией, и сегодня армянский народ говорит то, что говорим мы (здесь Ильхам Гейдарович чуток сплоховал: Никол Воваевич и КО, которые повторяют его слова ̶ далеко не армянский народ ̶ А. Г.). Надеемся, что новое руководство Армении займет конструктивную позицию в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом». Далее, вдохновленный первыми шагами николвоваевского правительства, И. Алиев 6 ноября 2018 года заявляет: «Перемены, произошедшие в Армении в этом году, означают полный крах их захватнической политики, это во-первых (видимо Апшеронский султан еще тогда доподлинно знал на достижение какого результата будет направлена политика Н. Пашиняна — А. Г.). Во-вторых, эти события свидетельствуют о том, что проводимая нами политика дает результаты (говоря проще, государственный переворот апреля-мая 2018 г. произошел не без участия Азербайджана ̶ А. Г.)». Или же другой опус Ильхама Гейдаровича от 01.01.2019 г. «Мы поставили перед собой задачу: этот криминальный режим должен пасть и добились этого. Мы добились этого, использовав все средства. Я неоднократно говорил, сегодня хочу сказать еще раз: в том, что режим криминальной, коррумпированной хунты пал, есть и наша доля». Думается, что комментарии излишни.

Обобщая вышеизложенное, я вправе утверждать, что государственный переворот апреля-мая 2018 года явился заключительным действием тщательно проработанной технологии по приведению к власти в Республике Армения русофобских сил с целью дальнейшего выдавливания России из Закавказья, ввода миротворческих сил НАТО (читай американо-турецких) по всему периметру границ Республики Арцах, осуществления контроля над 105 километровой границей с Исламской Республикой Иран, в настоящее время контролируемой вооруженными силами Республики Арцах.

Единственный вывод, который в сложившихся условиях напрашивается, таков: учреждение объединенного Комитета обороны Армении и Арцаха с целью нейтрализации опасной угрозы существованию двух армянских государств ̶ обязательное условие сохранения Республики Армения и Республики Арцах. Альтернатива ̶ потеря армянской государственности.

Россия отзовись

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завершать статью на пессимистической ноте. Благо на днях представится хорошая возможность получить мощнейший заряд оптимизма и энергии от общения с одним из главных идеологов Арцахского национально-освободительного движения Зорием Гайковичем Балаяном. 10 февраля 2020 года Зорию Гайковичу исполняется 85 лет. Признаюсь, писать о столь многогранной личности, патриоте Армении, Арцаха и Великой России — дело не из простых. Поэтому я воспользуюсь воспоминаниями первого посла Рессийской Федерации в Республике Армения светлой памяти Владимира Петровича Ступишина ̶ патриота-державника, которого с большой теплотой вспоминают в Армении и Арцахе. Так, в статье «Моя миссия в Армении. 1992−1994» Владимир Ступишин пишет: «Очень дорожил и дорожу я дружбой Зория Балаяна, известного писателя, одного из наиболее последовательных защитников Нагорного Карабаха перед Советской властью. Это он вместе с Сильвой Капутикян вступил в открытую конфронтацию с Горбачевым, отстаивая естественное право своих соплеменников — он сам родом из Карабаха — на освобождение от азеро-турецкого ига.

Будучи Народным депутатом СССР с 1989 по 1991-й год, Зорий Балаян, отработавший в свое время немало лет врачом на Камчатке и ставший еще там профессиональным писателем, поставил свое перо на службу карабахскому делу и ушел всецело в публицистику. Его перу принадлежат целые книги, рассказывающие об истории Армении и Арцаха, о борьбе с турецкими пришельцами, о современных испытаниях, выпавших на долю армянского народа… Он хорошо написал о русском лейтенанте Диме Мотриче, отдавшем жизнь за справедливое карабахское дело, и его отце, кадровом военном, командире подводной лодки, который, узнав о гибели сына, занял его место в одном из отрядов самообороны Карабаха.

В мае 1991 года Зорий Балаян познакомился с вторым спикером палаты лордов Британского парламента баронессой Керолайн Кокс … В Карабахе и вокруг него преступная операция «Кольцо» уже успела опустошить десятки армянских деревень. В собственно Армению ринулась новая волна беженцев из Азербайджана. Леди Кокс добилась от Горбачева разрешения на поездку в Карабах. По возвращении в Москву она начала свою борьбу в защиту карабахцев, следуя сахаровскому принципу быть на стороне жертв. «Я убеждена, что главной жертвой в этом конфликте является армянский народ, и посему я на его стороне», — заявила Керолайн Кокс и с тех пор твердо и неуклонно следовала этому принципу, неся правду о карабахском конфликте в Европу и Америку, выступая в палате лордов Британии и Конгрессе США, в Европарламенте и в ООН, в христианских и правозащитных организациях.

Там ей не раз приходилось отвечать тем, кто любил поговорить об «армянской агрессии»: «Представьте себе человека, которому закрыли нос и рот, не дают дышать, а когда он начинает размахивать руками и при этом задевает по физиономии насильника, тот вдруг очень обижается и жалуется на свою жертву. Так и Карабах с Арменией. Они законно сопротивляются. И обвинять их в агрессивности просто глупо».

Записывая последнее предложение, я поймал себя на мысли, что могу поддаться соблазну и переписать всю статью Владимира Петровича. Но даже два этих небольших эпизода говорят о том, что если человек убежден в правоте своего дела, он сможет убедить в этом даже второго спикера Британского парламента. Убежден, что мне еще представится возможность выступить отдельной статьей, рассказывающей о жизненном подвиге этого выдающегося армянина, ставшего одним из символов несгибаемой воли и мужества свободолюбивого народа Арцаха.