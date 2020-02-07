Москва, , 10:02 — REGNUM Вместо того, чтобы восстанавливать страну из пепла и помочь крымчанам с водой, президент Украины Владимир Зеленский продолжает действовать в угоду местным радикалам. Такое мнение высказала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

«Мне всё-таки интересно, у кого контрольный пакет акций на Украину? Уж точно не у Зеленского. Мы до сих пор видим, как президент Украины вынужден трепетно заботиться о националистах, вместо того чтобы восстанавливать из пепла страну. Была бы у него возможность действовать свободно, он бы уже давно разогнал фашистскую шваль, которую били и его, и наши деды в годы Великой Отечественной войны. Но… к сожалению, всё не так… И мы продолжаем наблюдать, как Зеленский отодвигает время импичмента заигрыванием с радикалами», — отметила Поклонская.

По её словам, наряду со множеством фактов, это выражается ещё на одном маленьком примере.

«Озеру Сиваш (на границе Крыма и Украины) грозит серьёзная экологическая катастрофа, но по «наказу» экстремистов Украина продолжает водную диверсию в отношении Крыма. Выходит, какой-то «мистер Икс» (называет себя представителем президента Украины в Крыму, ага) и успокаивает националистов: не волнуйтесь, дамбу никто не откроет — 2,5 млн человек воду не получат! У меня дельное предложение к Владимиру Зеленскому: отправьте психиатра к вашим маньякам на границе с Крымом — пусть доктор сделает им укольчик и даст пилюльку. И бешеные псы (вроде Ленура Ислямова с Чубаровым) пустят слюнки и успокоятся. А бестолковых чиновников на заоблачных зарплатах, которые якобы занимаются Крымом, разгоните — они не нужны», — предлагает депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на своей странице в Facebook постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич заявил, что Украина не будет восстанавливать водоснабжение российского полуострова по Северо-Крымскому каналу.

Об этом: Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского