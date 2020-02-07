* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подтвердил факт ликвидации в Йемене лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Аравийском полуострове Кассима аль-Рими, об этом 7 февраля говорится в заявлении Белого дома.

«США провели контртеррористическую операцию в Йемене, в ходе которой был ликвидирован Кассим аль-Рими, основатель и лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Аравийском полуострове», — говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Продолжающиеся боевые действия создали вакуум власти в ряде регионов, особенно на юге страны, который был заполнен террористическими группировками, в том числе и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Аль-Каида"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.