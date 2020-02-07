Тбилиси, , 10:13 — REGNUM Общественное движение «Позор» обратилось к новому послу США в Грузии Келли Дегнан с просьбой повлиять на правящую партию «Грузинская мечта». Открытое письмо с обращением к американскому дипломату было опубликовано 6 февраля на странице движения в соцсети Facebook.

Предметом жалоб стал отказ «Грузинской мечты» проводить реформу выборного законодательства и вводить пропорциональную схему голосования на парламентских выборах. В письме говорится, что сначала лидер правящей партии Бидзина Иванишвили дал обещание принять соответствующий закон, но этого так и не произошло.

Как считают авторы письма, в «Грузинской мечте» передумали, когда узнали результаты опросов, показывающих снижение рейтингов партии. Именно это, как считают в «Позоре», якобы стало причиной того, что 14 ноября 2019 года законопроект, внесенный партией власти на голосование в парламент, поддержали не все члены этой партии, и он не был принят.

Члены движения «Позор» попросили Дегнан повлиять на власти Грузии, чтобы они ввели пропорциональную систему голосования.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиционные политические силы настойчиво требуют введения пропорциональной схемы голосования на выборах в парламент 2020 года. Представители «Грузинской мечты» заявляют, что это требует изменения конституции, а в парламенте не хватает сторонников реформ, чтобы набрать конституционное большинство.

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