Псков, , 09:30 — REGNUM Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан сегодня, 7 февраля, прибыл с рабочей поездкой в Псковскую область. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, Гуцан посетит Псковскую областную клиническую больницу и побывает в детском саду «Ягодка», построенном в рамках национального проекта «Демография».

Кроме того, полномочный представитель президента РФ проведёт в Пскове совещание по вопросам реализации национальных проектов на территории региона и рабочую встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым.

В программе поездки полпреда в Псков также вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» ветеранам, проживающим в Псковской области.