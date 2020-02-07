Лилонгве, , 09:31 — REGNUM Президент Малави Питер Мутарика обвинил Конституционный суд страны в «осуществлении нападок на демократию». Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, в понедельник, 3 февраля, суд аннулировал результаты прошлогодних выборов, в ходе которых Мутарика был переизбран на второй срок.

Судьи заявили, что на выборах были отмечены фальсификации, например, использовалась корректирующая жидкость для изменения результатов голосования.

Со своей стороны, Мутарика заявил о намерении обжаловать решение в Верховном суде страны. По его словам, недавнее постановление Конституционного суда «полно ошибок, которые необходимо исправить» и является «серьезным подрывом правосудия». Он подчеркнул, что это связано только с процедурными вопросами, а не с фальсификацией голосов.

Оппоненты Мутарики, однако, назвали это решение «триумфом демократии». В ответ на это Мутарика поблагодарил лидеров оппозиции за то, что они подали жалобу в суд, подчеркнув, что такой шаг может допустить только демократическое государство.

Но само решение судей он раскритиковал как начало «смерти демократии в Малави».

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