Горно-Алтайск, , 09:28 — REGNUM Власти Республики Алтай дорожат уникальными заповедными территориями региона и внимательно следят за состоянием природных объектов. Об этом заявил глава республики Олег Хорохордин порталу «Новости Горного Алтая», комментируя сообщение «Гринпис».

Ранее экологи сообщили, что входящий в список Всемирного природного наследия объект «Золотые горы Алтая», наряду с другими российским объектами может получить статус «находящегося под угрозой». Этот вопрос рассмотрят на очередной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Как отмечается, угрозу Алтаю представляет, в частности, возможная разработка золотого месторождения вблизи Телецкого озера.

Глава республики напомнил, что лицензия на золотодобычу была выдана Департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу ещё в 2017 году.

«Это происходило без учёта общественного мнения, позиции коренных малочисленных народов Республики Алтай, проживающих на данной территории, а также без учета позиции регионального Минприроды, которое на момент проведения аукциона возражало против выдачи данной лицензии», — отметил Олег Хорохордин.

По его словам, правительство Алтая считает разработку золотого месторождения в районе Телецкого озера нецелесообразной. Глава добавил, что они планируют снова обсудить этот вопрос совместно с Департаментом по недропользованию по СФО.

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