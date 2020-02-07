Москва, , 09:08 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») видит преемственность в передаче мандата Геннадия Кулика экс-главе Минсельхоза, экс-губернатору Воронежской области Алексею Гордееву, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

«Освободившийся мандат перейдет к Гордееву Алексею Васильевичу, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году. Важно, что он является учеником Геннадия Васильевича, в свое время работал у него заместителем министра. В этом есть определенная преемственность», — сказал Неверов.

Гордеев, по словам Неверова, является опытным политиком.

«Алексей Васильевич — политический тяжеловес, прошел большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером. Коллеги его уважают», — отметил Неверов.

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