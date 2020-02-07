Москва, , 09:06 — REGNUM Бывший вице-премьер, экс-глава Воронежской области Алексей Гордеев может до конца февраля приступить к работе в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

«Если распределение мандатов пройдет без затяжек, то, вероятно, до конца февраля Алексей Васильевич приступит к работе в Государственной думе», — сообщил Неверов.

Гордеев может занять пост вице-спикера Госдумы, который сейчас занимает Неверов.

«Вице-спикер по распределению обязанностей курирует вопросы экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран). В связи с этим я сосредоточусь на работе во фракции, на взаимодействии с партией «Единая Россия», региональными парламентами», — уточнил сам Неверов.

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