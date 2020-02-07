Нью-Йорк, США, , 09:05 — REGNUM Соединенные Штаты полностью поддерживают действия Турции в ответе Анкары на действия Дамаска в Идлибе, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.

«Мы всецело поддерживают нашего союзника по НАТО Турцию в их ответе в качестве самообороны на неоправданные атаки режима Асада на турецкие наблюдательные посты», — сказала она на заседании Совбеза ООН по Сирии.

Кроме того, она обвинила Москву, Тегеран и Дамаск в провале установления режима перемирия.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2020 года по договоренности России и Турции в зоне «Идлиб» было объявлено о прекращении огня. Тем не менее боевики и террористы ежедневно нарушали это соглашение, обстреливая сирийских военных и населённые пункты.

В Минобороны РФ заявили, что численность террористов, находящихся в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, составляет не менее 20 тыс. человек. Данные о численности представлены без учета иностранных наёмников.

Читайте также: Лавров рассказал о контактах с Турцией по ситуации в Сирии