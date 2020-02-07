Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Китай должен быть участником готовящихся в настоящее время переговоров между Россией и США по контролю над вооружениями, для чего последние прилагают усилия. Об этом 7 февраля сообщила американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время своего выступления в консервативном фонде «Наследие» в Вашингтоне.

«Каждый заинтересован в начале переговоров с Россией. Мы также хотим привлечь Китай — и Россия с этим согласна — к новой договоренности по контролю над вооружениями», — сказала Хатчисон.

Также она отметила, что новая договорённость должна будет включать в себя как пункты Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III), так и другие ядерные или обычные виды вооружений.

«Все, что мы делаем, должно включать Китай, поскольку Китай обладает даже большим числом ракет, чем Россия», — заявила постпред США при НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля представители Демпартии США в Конгрессе призвали президента страны Дональда Трампа договориться с Россией о продлении ДСНВ-3.