Москва, , 08:54 — REGNUM Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Он получит мандат депутата Госдумы Геннадия Кулика. Парламентарий уже написал заявление об отказе от мандата и на следующей неделе сложит депутатские полномочия. Предполагается, что он займет пост советника спикера Госдумы. Его мандат перейдет к экс-главе Минсельхоза, экс-губернатору Воронежской области.

«В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной думы. Мы обсудили этот вопрос с председателем Государственной думы Вячеславом Викторовичем Володиным. Нагрузка выросла, и мы считаем, что целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции «Единая Россия», — заявил Неверов.

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