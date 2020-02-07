Киев, 7 февраля 2020, 08:54 — REGNUM На Украине суд признал недостоверной информацию, распространённую официальным сайтом партии «Европейская солидарность» и телеканалом «Прямой», заявил юрист Андрей Портнов 6 февраля на своём telegram-канале.
По словам Портнова, в течение пяти дней партия, возглавляемая Порошенко, а также телеканал, который, по данным СМИ, принадлежит экс-президенту Украины, должны опровергнуть недостоверную информацию и выплатить юристу деньги.
Напомним, Портнов является инициатором большинства уголовных дел против Порошенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что его преследует некая «пятая колонна» по заказу России.
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