Де-Мойн, США, , 08:50 — REGNUM Бывший офицер военно-морской разведки США Пит Буттиджич победил в голосовании партийного актива демократов в штате Айова, обойдя своего основного соперника Берни Сандерса на 1515 голосов. Об этом сообщает местный штаб Демократической партии по итогам подсчета 100% голосов.

У Буттиджича — 564 012 голосов, у Сандерса — 562 497 голоса. Третье место заняла Элизабет Уоррен, набравшая 387 069 голосов, далее идёт Джо Байден с результатом 341 172 голоса.

Голосование в Айове состоялось 3 февраля, однако голоса подсчитали к концу рабочей недели. На кокусах избирали кандидата в президенты США от демократов штата. От праймериз кокусы отличает открытость голосования.

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