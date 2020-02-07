Багдад, , 08:40 — REGNUM Представители американского посольства в Ираке осудили нападения на протестующих в провинции Наджаф, расположенной на юге страны, об этом 6 февраля сообщается на официальном сайте дипломатического представительства.

«Достоин осуждения тот факт, что вооруженным группам по-прежнему разрешено нарушать закон Ирака в отношении мирных граждан, осуществляющих свое право на свободное выражение мнений», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее 6 февраля в результате столкновений в провинции Наджаф между манифестантами и сторонниками шиитского проповедника Муктады ас-Садра погибли по меньшей мере 11 человек.

Ас-Садр ранее поддерживал требования протестующих к правительству, однако вскоре передумал и стал призывать своих сторонников к разгону демонстрантов.

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