Тбилиси, , 08:39 — REGNUM Визит делегации парламента Грузии в США начался 6 февраля. Целью визита является донесение до американских законодателей планов и целей грузинского руководства, сообщает пресс-служба парламента.

Возглавляет делегацию председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе. Также в Соединённые Штаты отправились его заместитель Каха Кучава и глава кабинета председателя парламента Николоз Самахарадзе.

«Мы убедим наших коллег, что в Грузии продолжается усиление демократии, и Грузия никогда не отступится от своего курса по усилению демократии», — приводит пресс-служба заявление Талаквадзе.

Как передавало ИА REGNUM, в январе ряд представителей Конгресса США в своих письмах премьер-министру Грузии Георгию Гахарии критически высказались о том, как управляют страной грузинские власти. Американские законодатели выразили сомнение по поводу того, что Тбилиси продолжает следовать демократическим курсом.

Представители руководства Грузии заявили, что конгрессмены сделали выводы из-за недостатка объективных данных. Для прямого диалога в США были отправлены две делегации.

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