Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что он уверен в том, что упорство и сила КНР помогут стране бороться с новой коронавирусной инфекцией. Он сделал это 7 февраля в ходе своего телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином, его слова приводит агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Также сообщается, что во время разговора лидеры Китая и США выразили согласие в том, что продолжать сотрудничество и взаимодействие на всеобъемлющей основе необходимо.

Помимо этого, стороны высказались в пользу подтверждения своей приверженности к выполнению ими первой фазы нового торгового соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил в беседе с Трампом, что Пекин намерен устранять разногласия торгово-экономического характера между Китаем и США на основе равных прав сторон.