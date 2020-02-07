Сеул, , 08:27 — REGNUM 6 февраля в Сеуле состоялась встреча представителей МИД Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в течение двух часов и сорока минут глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ким Чжон Хан и глава департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки обсуждали вопросы, касающиеся урегулирования спора вокруг компенсаций жертвам принудительного труда в годы Второй мировой войны и экспортных ограничений, а также затронули тему радиоктивно загрязнённой воды на АЭС «Фукусима-1» и сотрудничества в противодействии распространения коронавируса.

В рамках встречи южнокорейский дипломат в очередной раз озвучил позицию Сеула по данному вопросу, а также потребовал от японской стороны отменить ограничения на экспорт.

В свою очередь, представитель Японии повторил прежнюю позицию Токио.

В МИД отмечают, что стороны не смогли прийти к консенсусу.

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