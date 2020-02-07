Киев, , 08:26 — REGNUM В МИД Украины уже знают, кто станет послом США на Украине, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 6 февраля, сообщило информационное агентство УНИАН.

Министр рассказал, что информацию он получил от госсекретаря Майка Помпео во время его визита в Киев.

«Мы уже знаем конкретно, какого человека предложат. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно быстрее начать работу с новым послом Соединенных Штатов на Украине», — рассказал Пристайко.

Он напомнил, что согласно процедуре, кандидатуру посла должен подать президент США Дональд Трамп и одобрить Сенат.

Напомним, прежний посол США Мари Йованович завершила свою работу на Украине в мае 2019 года. По данным американских СМИ, Дональд Трамп призывал уволить Йованович ещё в апреле 2018 года.

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