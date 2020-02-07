Мехико, , 08:13 — REGNUM Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал очередные угрозы Соединенных Штатов наказать всех, кто сотрудничает с Венесуэлой и ее властями в лице президента Николаса Мадуро.

«Я слышал очередные угрозы из Вашингтона, наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в Мексику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помепо заявил, что Вашингтон изучат возможность введения санкций против России за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним также, в конце января Мадуро обвинил проамериканскую оппозицию и ее лидера Хуана Гуайдо в краже $500 млн, выделенных Соединенными Штатами в 2019 году. Мадуро добавил, что всех, кто призывал к санкциям против Венесуэлы и военной интервенции, настигнет правосудие.

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