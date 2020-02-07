Мехико, , 08:08 — REGNUM США полагают, что они являются хозяевами во всем мире, пытаются «натравить» своих партнеров на Россию и Китай. Об этом 6 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

По мнению Лаврова, таким способом у Вашингтона не получится завоевывать авторитет, поскольку уважения нельзя добиться шантажом, диктатом или санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Сергей Лавров заявил, что в настоящее время США пытаются использовать принципы, подобные доктрине Монро. Так, Вашингтон демонстрирует намерения спровоцировать силовое противостояние в Венесуэле для последующего вооруженного вмешательства в дела этой республики.