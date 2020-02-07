Каракас, , 08:09 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Венесуэлу в рамках своего турне по странам Латинской Америки. Его рабочий визит в эту страну начался 7 февраля.

Главу российской дипломатии встречал в аэропорту его венесуэльский коллега Хорхе Арреаса. В Венесуэле турне Лаврова завершится. Ранее он был в этой стране в 2011 году.

В рамках визита запланирована встреча Лаврова с венесуэльским президентом Николасом Мадуро, а также переговоры с исполнительным вице-президентом Дельси Родригес и главой МИД Арреасой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мехико Лавров напомнил, что Россия выступает против любых призывов к смене власти в Венесуэле и попыток внешних сил вмешаться в политическую систему страны.

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