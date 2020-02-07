Пермь, , 08:09 — REGNUM Пермский политолог Виталий Ковин считает ситуацию с назначением врио губернатора пермского края Дмитрия Махонина неординарной, а решение о назначении — супернеожиданным, сообщает издание «Звезда».

»Супернеожиданное решение. Насколько можно верить слухам Дмитрий Махонин изначально фигурировал в неформальных списках возможных кандидатур», — сказал эксперт.

По его словам, в эти слухи слабо верилось. Причиной тому возраст Махонина (1982 год рождения), отсутствие прочных связей с какой-то из ведущих элитных группировок, прежние политические связи с партией «Яблоко», его карьера в ФАС, которая всегда стояла особняком в госсистеме страны. Примечательно, что в 2016 году на выборах в Госдуму Дмитрий Махонин возглавлял региональную группу списка партии по Пермскому краю.

«Ситуация очень неординарная. Хотя он в 2013 году перебрался на работу в Москву, но, насколько, я понимаю, связей с Пермским краем и своей малой родиной он не терял. Я даже в одной статье использовал его кейс как пример «локального патриотизма» в поведении избирателей. В его родном селе Рябинино Чердынского района на выборах в Госдуму «Яблоко» набрало какие-то невероятные 31% и обогнала Единую Россию. Можно сказать, что Кремль «услышал» ту, часть пермяков, которые жаждали получить «местного» губернатора. Но, как дальше будут развиваться события — мало понятно. Край, по-видимому, ожидает серьезная встряска, эмоциональная то уж точно», — считает Виталий Ковин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января 2020 года Максим Решетников досрочно сложил губернаторские полномочия в связи с назначением на должность министра экономического развития России. 6 февраля назначили врио губернатора Прикамья. Им стал Дмитрий Махонин, ранее возглавлявший управление контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России.