Москва, , 07:55 — REGNUM Самолёт Airbus-320 со 172 пассажирами на борту мог оказаться под огнём систем ПВО Сирии из-за удара израильских истребителей по пригородам Дамаска 6 февраля. Об этом 7 февраля заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, пассажирский лайнер Airbus-320 со 172 пассажирами на борту, выполнявший рейс Тегеран-Дамаск, заходил на посадку в аэропорт Дамаска как раз в момент атаки израильских истребителей и едва не оказался«в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня».

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе «Хмеймим», — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что для израильских военно-воздушных сил становится «характерной чертой» при проведении запланированных израильским генштабом ударных операций в воздухе использование гражданских самолетов с пассажирами для прикрытия от ответных действий ПВО Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 февраля средства ПВО Сирии успешно отразили две ракетные атаки со стороны Израиля.

Отмечается, что ракетным ударам подверглись позиции ВС Сирии в окрестностях Дамаска, после чего волна ударов была обрушена на города Дераа и Эль-Кунейтра.

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