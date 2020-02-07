Тегеран, , 07:49 — REGNUM Обязательства Великобритании, касающиеся ядерной сделки с Ираном и механизма Instex, останутся в силе, несмотря на выход королевства из ЕС. Об этом заявил британский посол в Тегеране Роберт Макэр 6 февраля в видеозаписи, размещенной Instagram.

Дипломат отметил желание властей Великобритании развивать сотрудничество по механизму разрешения споров со всеми участниками ядерной сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что власти ЕС рассчитывают, что ядерная сделка с Ираном останется в силе и ждут определенных «позитивных шагов» в этом направлении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране заявили о способности выпускать ракеты-носители третьего поколения