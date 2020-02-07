Токио, , 07:19 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует решать проблему южных Курильских островов на приемлемых для России условиях. Об этом он заявил, выступая 7 февраля на «Съезде за возвращение северных территорий».

«(Буду) продвигать совместную работу для поиска решения, приемлемого для обеих сторон, и шаг за шагом продвигать переговоры вперед», — сказал Абэ.

По его словам, одним из шагов на этом пути должно стать заключение мирного договора с Россией. Итогом своей работы премьер-министр видит возвращение четырёх островов курильской гряды. По его мнению, они должны стать «островами дружбы» между Японией и Россией.

Северными территориями в Японии называют южную часть Курил. Токио пытается оспорить принадлежность островов, проводя так называемый «День северных территорий» ежегодно и выводя вопрос в политическую плоскость. Москва, в свою очередь, отвергает претензии Токио, добиваясь полной нормализации отношений с Японией.

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