Мехико, , 07:08 — REGNUM Российские власти выступают против любых призывов о смене власти в Венесуэле и попыток внешних сил вмешаться в политическую систему республики, 6 февраля заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров в Мехико.

Лавров отметил, что данные предложения выдвигались уже не раз. Так, с подобными инициативами выступали и в ЕС, и в так называемой «группе Лимы». Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что РФ не считает такие начинания полезными и конструктивными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля, в ходе на встречи госсекретаря США Майкла Помпео и представителя венесуэльской оппозиции Хуана Гуйадо, стороны договорились удвоить усилия против законно избранного правительства Венесуэлы.