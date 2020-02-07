Москва, , 07:06 — REGNUM Комментируя слова главы российского правительства Михаила Мишустина, назвавшего непосильными штрафы для автомобилистов, обозначенные в проекте КоАП, доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский тоже не обошёлся без критики:

«Давайте посмотрим на время суток, когда совершаются нарушения (ночные превышения скорости должны наказываться строже, чтобы снизить смертность от «покатушек»). На дорожные участки, где эти нарушения происходят (может, стоит пересмотреть скоростной режим). На усиление ответственности злостных нарушителей (тех, на кого наложенные штрафы исчисляются десятками и сотнями).

А ещё на максимально публичное порицание конкретных чиновников, предлагающих иезуитские поправки в КоАП. Ибо страна должна знать своих героев», — отметил он в публикации на своих интернет-ресурсах.

Как сообщало ИА REGNUM, новый КоАП, проект которого опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предусматривает шестикратное повышение штрафа за превышение скорости на 20−40 км/ч — 3 тыс. рублей вместо 500 рублей.

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В Минюсте пояснили, что за основу были взяты предложения Министерства внутренних дел РФ, которые были внесены в правительство. Премьер-министр России Михаил Мишустин подверг проект КоАП критике, назвав непосильными предложенные для автомобилистов размеры штрафов.

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