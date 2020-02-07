Новосибирск, , 06:38 — REGNUM Власти Новосибирска ищут новые площадки для автовокзалов. Мэрия города планирует вынести их на периферию.

«Сейчас мы с инвестором решаем очень важное дело — вынос автовокзала на периферийную часть города Новосибирска. Такая стратегия избрана в соответствии с теми тенденциями, которые существуют во всех мегаполисах. Вынос из центра — это задача номер, это понимают все транспортники, которые здесь присутствуют», — цитируют «Все новости Новосибирской области» мэра Анатолия Локтя.

Варианты площадок под новые автовокзалы — в районе Хилокского рынка, а также в Советском районе.

Локоть поставил задачу — уже в 2020 году определиться с площадками для автовокзалов и зарезервировать их.

Сейчас в городе работает два автовокзала — на Красном проспекте, который пока продолжает работу в обычном режиме. С него можно уехать по всем направлениям. А также новый автовокзал на Гусинобродское шоссе. С него рейсы отправляются пока только в северо-восточном направлении.

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