Токио, , 05:59 — REGNUM Шумные акции у посольства России в Токио проводят 7 февраля активисты ультраправых организаций Японии в связи с так называемым «Днём северных территорий», сообщили журналистам в российском диппредставительстве.

Активисты используют агитационные автобусы и громкоговорители, выкрикивая «Верните северные территории!» и включая довоенные милитаристские марши. Подступы к посольству России охраняют усиленные наряды полиции.

В Токио сегодня также пройдёт так называемый Общенациональный митинг за возвращение северных территорий. Предполагается, что на нём выступит премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Северными территориями в Японии называют южную часть Курил. Страна восходящего солнца пытается оспорить принадлежность островов, проводя подобные мероприятия ежегодно, и выводя вопрос в политическую плоскость. В России, в свою очередь, добиваются полной нормализации отношений с Японией, подписания мирного договора, который поставит точку в вопросе.

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